Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила солнечное фото, на котором показала свое времяпровождение в Техасе, куда отправилась накануне.
Как видно, на новой фотографии Соломия запечатлена на прогулке, видно, что на улице солнечная погода. Перед камерой телезвезда появилась крупным планом, на ней модная бежевая блуза с черной вышивкой, а на голове широкая пляжная шляпка. Волосы под головным убором распущены и красивой уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.
В подписи к публикации Витвицкая написала: "Привет из Техаса! Но уже так хочется домой". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новое фото телезвезды:
"Домой не через Германию?".
"Мы искренне благодарны за то, что вы были с нами сегодня!".
"Соломия, вам очень подходит эта шляпка! Такая солнечная, красивая, излучающая красоту!".
"Мы ждем тебя, очень соскучились".
"Солнечная красотка".
"А где ковбойские сапоги и головной убор?".
"Соблазнила и покорила весь Техас".
"Украинские девушки лучшие в мире".
"Красиво".
"Тебе подходит Техас".
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