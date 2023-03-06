Популярная украинская телеведущая и звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая осталась в Украине и поддерживает благотворительные инициативы, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила солнечное фото, на котором показала свое времяпровождение в Техасе, куда отправилась накануне.

Как видно, на новой фотографии Соломия запечатлена на прогулке, видно, что на улице солнечная погода. Перед камерой телезвезда появилась крупным планом, на ней модная бежевая блуза с черной вышивкой, а на голове широкая пляжная шляпка. Волосы под головным убором распущены и красивой уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Витвицкая написала: "Привет из Техаса! Но уже так хочется домой". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новое фото телезвезды:

"Домой не через Германию?".

"Мы искренне благодарны за то, что вы были с нами сегодня!".

"Соломия, вам очень подходит эта шляпка! Такая солнечная, красивая, излучающая красоту!".

"Мы ждем тебя, очень соскучились".

"Солнечная красотка".

"А где ковбойские сапоги и головной убор?".

"Соблазнила и покорила весь Техас".

"Украинские девушки лучшие в мире".

"Красиво".

"Тебе подходит Техас".

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