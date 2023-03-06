Ліза Глінська, яка була переможницею та суддею кількох сезонів шоу "Мастер Шеф", поділилася швидким рецептом для любителів солоденького.

Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати найсмачніший десерт із банана за 5 хвилин.

А ви любите банани? А банани у карамелі? Це неймовірно смачно, легко та просто! Спробуйте”, – радить зірка “Майстер Шеф”.

Нам знадобляться:

4-5 шт бананів

30 г кукурудзяного крохмалю

Для кляра беремо:

50 г борошна

50 г кукурудзяного крохмалю

50 г яйця (1 шт)

60 мл води

дрібка солі

+ олія для фритюру

+150 г цукру для карамелі

Спершу потрібно підготувати банани: очищаємо їх від шкірки, нарізаємо брусочками по 4 см і добре обвалюємо кожен шматочок у крохмалі.

Щоб зробити кляр, змішуємо яйце, воду кімнатної температури, сіль і перемішуємо віничком. Сюди ж відправляємо борошно, кукурудзяний крохмаль і перемішуємо до однорідної консистенції.

Далі обвалюємо кожен шматочок банана в клярі і відправляємо його у фритюр, у добре розігріту соняшникову олію. Смажимо банани в маслі до стану золотистої скоринки, помішуючи їх за допомогою дрібного ситечка. Виймаємо банани з олії та перекладаємо їх на паперовий рушник.

Для приготування карамелі відправляємо на сковороду цукор. Коли він почне плавитися, трохи помішуємо його дерев'яною або термостабільною лопаткою. Як тільки карамель набуває золотистого кольору, вимикаємо, залишаємо карамель на сковороді і обвалюємо в ній банани, окремо кожен шматочок. Наприкінці перекладаємо шматочки банана в карамелі на пергамент до повного остигання.

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