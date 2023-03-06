Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкуснейший десерт из банана за 5 минут.
А вы любите бананы? А бананы в карамели? Это невероятно вкусно, легко и просто! Попробуйте😉", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся:
- 4-5 шт бананов
- 30 г кукурузного крахмала
Для кляра берем:
- 50 г муки
- 50 г кукурузного крахмала
- 50 г яйца (1 шт)
- 60 мл воды
- щепотка соли
+растительное масло для фритюра
+150 г сахара для карамели
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Сперва нужно подготовить бананы: очищаем их от кожуры, нарезаем брусочками по 4 см, и хорошо обваливаем каждый кусочек в крахмале.
Чтобы сделать кляр, смешиваем яйцо, воду комнатной температуры, соль и перемешиваем венчиком. Сюда же отправляем муку, кукурузный крахмал и перемешиваем до однородной консистенции.
Дальше обваливаем каждый кусочек банана в кляре и отправляем его во фритюр, в хорошо разогретое подсолнечное масло. Жарим бананы в масле до состояния золотистой корочки, помешивая их с помощью мелкого ситечка. Вынимаем бананы из масла и перекладываем их на бумажное полотенце.
Для приготовления карамели отправляем на сковороду сахар. Когда он начнет плавиться, слегка помешиваем его деревянной или термостабильной лопаткой. Как только карамель приобретает золотистый цвет, выключаем, оставляем карамель на сковороде и обваливаем в ней бананы, отдельно каждый кусочек. В конце перекладываем кусочки банана в карамели на пергамент до полного остывания.
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