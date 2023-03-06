Відома блогерка Ганна Богдан була однією з переможниць "Холостяка", після розставання з Михайлом Заливаком вона вкрай рідко говорить про особисте.

Анна Богдан, переможниця одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком, вирішила поділитися важливою новиною. Як правило, вона не розповідає про особисте і намагається ділитися лише звичайними кадрами із відпочинку чи тренувань.

Цього разу Ганна Богдан заговорила про сімейне щастя, яке торкнулося її та близьких. Вона стала тіткою, тому вирішила поділитися кадрами з малюком і висловила свої емоції щодо цього:

«Як і обіцяла розповісти, що за особливий для мене та нашої родини день 01.03.2023. А ось і мій племінник! Який він солодкий хлопчик.

Такий маленький, ще страшно тримати» - зізналася Ганна та поділилася сімейними фото.

Нагадаємо, трохи раніше зірка поділилася публікацією, де заінтригувала змінами у житті:

"Сьогодні день мене приголомшливий день! Щасливий, особливий, де наша сім'я стала більшою, а мій статус змінився. Мене переповнюють емоції, все розповім, але трохи згодом", - написала Ганна у публікації.

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