Анна Богдан, победительница одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако, решила поделиться важной новостью. Как правило, она не рассказывает о личном и старается делиться только обычными кадрами из отдыха или тренировок.
В этот раз Анна Богдан заговорила о семейном счастье, которое коснулось ее и близких. Она стала тетей, поэтому решила поделиться кадрами с малышом и выразила свои эмоции по этому поводу:
«Как и обещала рассказать, что за особенный для меня и нашей семьи день 01.03.2023. А вот и мой племянник! Какой же он сладкий мальчик.
Такой маленький, еще страшно держать» - призналась Анна и поделилась семейными фото.
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Напомним, чуть ранее звезда поделилась публикацией, где заинтриговала изменениями в жизни:
"Сегодня день меня потрясающий день! Счастлив, особенный, где наша семья стала больше, а мой статус изменился. Меня переполняют эмоции, все расскажу, но немного позже", - написала Анна в публикации.
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