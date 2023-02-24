Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая участвовала в шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Участнице удалось победить на проекте, но пара не смогла построить успешные отношения и в прошлом году разошлись. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз звезда рассказала о 24 февраля.

"24.02.2022 эту дату запомним на всю жизнь Этот день вижу постоянно как на яву, и помню все до деталей. Как все происходило, какие были мои действия, какие были новости, помню свои происходящие чувства.

Поначалу, первые 5 минут я не могла говорить, я звонила маме и в трубку молчала, было сильно чувство страха. Потом взяла себя в руки, поехала к маме, поняла, что нужно выезжать из Киева, забрали кошек, через 10 минут упаковали вещи и взяли все необходимое. Мы не покинули свою страну, мы поехали в более безопасное место. Ехали в г.Полонное на Хмельнитчине, где я провела свое детство. Мы трое суток не спали и не ели, я думаю вы испытывали те же ощущения", - написала Анна в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Помню все, будто вчера все было, каждую минуту, каждое движение... Никогда не забуду, это внутри, глубоко, навсегда";

"Конечно помню, этот день запечетлился на всю жизнь (((";

"Никогда не забудем. Никогда.. Мы жили в оккупации. Черниговская обл".

Напомним, Анна Богдан из "Холостяка" в лифе и на шпильках сверкнула прелестями в новой фотосессии

А еще Politeka сообщала, что Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако впечатлила новым увлечением

Также Politeka писала, что Богдан после расставания с "Холостяком" Заливако нашла новый способ впечатлить украинцев



