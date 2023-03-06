На своїй сторінці в Instagram Марія розмістила ефектне відео, в якому вона спершу показала себе без макіяжу та зачіски, в звичайному готельному халаті, а потім перед камерою самостійно зробила собі хорошу укладку та мейкап та продемонструвала стильний чорний костюм для ділової зустрічі.

"Аби ви тільки знали, які реакції на себе я спострігаю весь цей рік, подорожуючи Європою по міжнародним заходам. Їх навіть не можна описати, як просте здивування. Ні, це якийсь мімічний ступор, за яким слідує щось на кшталт «ми навіть не уявляли, що ви, українки, так добре тримаєтеся, бо ми всі плачемо, коли читаємо новини з України». Кожного разу я спостерігаю в очах своїх візаві, що вони очікували побачити перед собою бідосєчку, яку пригорнув до себе, погладив по плечику, сказавши щось на кшталт «I’m so sorry» за те, через що ви проходите, і пішов собі", — написала Маша Єфросиніна під відео.

Своїм прикладом вона показує іноземцям, якими українки є насправді.

"Ні!! Моя позиція незмінна - вони мають бачити, що Українки - борчині, що, незважаючи на щоденні сльози та вимотанність, ми не поступаємося нікому званням «найгарніші жінки в світі». Єдине, що тепер пропоную - додати до цього звання ще й «найсильніші»… Нехай в отсосії і від цього п*рдаки підгорають!!!", — наголосила ведуча.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.