На своей странице в Instagram Мария разместила эффектное видео, в котором она сначала показала себя без макияжа и прически, в обычном гостиничном халате, а затем перед камерой самостоятельно сделала себе хорошую укладку и мейкап и продемонстрировала стильный черный костюм для деловой встречи.

"Если бы вы только знали, какие реакции на себя я наблюдаю весь этот год, путешествуя по Европе по международным мероприятиям. Их даже нельзя описать, как простое удивление. Нет, это какой-то мимический ступор, за которым следует что-то вроде «мы даже не представляли» , что вы, украинки, так хорошо держитесь, потому что мы все плачем, когда читаем новости из Украины». Каждый раз я наблюдаю в глазах своих визави, что они ожидали увидеть перед собой бидосечку, которую прижал к себе, погладил по плечику, сказав что-то типа «I'm so sorry» за то, через что вы проходите, и пошел себе", — написала Маша Ефросинина под видео.

Своим примером она показывает иностранцам, какие украинки на самом деле.

"Нет!! Моя позиция неизменна - они должны видеть, что Украинки - борчини, что, несмотря на ежедневные слезы и вымотанность, мы не уступаем никому звания "самые красивые женщины в мире". Единственное, что теперь предлагаю - добавить к этому званию еще и «Самые сильные»… Пусть в отсоси и от этого п*рдаки подгорают!!!", — подчеркнула ведущая.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.