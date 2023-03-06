Як пише Politeka.net, Ганна Корсун (MARUV) – відома українська співачка, яка не дуже часто з'являється на публіці після початку повномасштабної війни. Зірка була вагітною та народила дитину за кілька місяців до нового року. При цьому артистка вважає за краще нічого не говорити про війну, через що постійно наривається на хейт від українців та зіркових колег. А цього разу Ганна поділилася у своєму ТікТок відео, де танцювала у тропіках.

Фанати не дуже залишилися задоволеними новим контентом, залишаючи коментарі:

"Це у рідному Павлограді?";

"Норм так, про пус співати, коли в країні війна";

"Донати на ЗСУ, інакше буде погано до 60 років";

"Не обов'язково про козаків, але гарну україномовну ліричну пісню за рік можна було б написати, а не про пуси".

"Так, а коли Павлику будеш?"

"хороше відео, особливо, коли розумієш, що знято воно з укриття під час повітряної тривоги, це жага до творчості попри все";

"Це звичайно добре, а пісня про Херсон де?;

"Коли з Газмановим концерт?";

"І всі одразу стали англійцями сьогодні ми про своїх забули";

"що там, шановна? повертатимемося, чи пересидімо "в безпечній країні"?".

"Спочатку лайкнула. Потім побачила ім'я, повернулася і прибрала лайк".

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