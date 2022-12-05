На своей странице в Instagram интервьюер напомнил, что после полномасштабного вторжения рф MARUV (Анна Корсун) ни слова не сказала о войне в Украине или об обстрелах ее родного Павлограда.

Анатолий Анатолич выложил скриншот переписки с MARUV, в которой он еще 24 февраля просил певицу обратиться к российской публике. "Аня, ты должна обраиться к своим русским фанам. У тебя же их много", - сказано было в сообщении.

"Я, кстати, писал марув 24 февраля. Мы общались до войны. Но, как вы видите, ответа не получил. А теперь и написать не могу, потому что теперь ее страница недоступна в "вашем регионе", то есть в Украине", — объяснил ведущий.

Анатолич убежден, что MARUV ждала "русского мира" и с радостью встречала бы оккупантов в Киеве.

"Вот такая х**ня, малыши. И первые месяцы войны она тоже была в Киеве. Но, как вы поняли, это ее не особо поразило. Может думала, что по своим российские ракеты не попадают. Х3. Поэтому выбрасывайте хлам из своих плееров. Со своей головы и своей жизни. Не существует сейчас артиста без позиции. Эти времена прошли, и их уже не вернуть. Каждый закрытый рот лидера мнений, это пули и ракеты в направлении нашей с вами страны", — добавил ведущий.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.