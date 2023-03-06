Как пишет Politeka.net, Анна Корсун (MARUV) - известная украинская певица, которая не очень часто появляется на публике после начала полномасштабной войны. Звезда была беременной и родила ребенка за несколько месяцев до нового года. При этом артистка предпочитает ничего не говорить о войне, из-за чего постоянно нарывается на хейт от украинцев и звездных коллег. А в этот раз Анна поделилась в своем ТикТок видео, где танцевала в тропиках.
Фанаты не очень остались довольными новым контентом, оставляя комментарии:
"Это в родном Павлограде?";
"Норм так, о пусе петь, когда в стране война";
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"Донать на ВСУ, иначе будет плохо до 60 лет";
"Не обязательно о козаках, но красивую украиноязычную лиричную песню за год можна было б написать, а не о пусях".
"Так, а когда Павлике будешь?"
"хорошее видео, особенно, когда понимаешь, что снято оно с укрытия во время воздушной тревоги, это жажда творчества несмотря ни на что";
"Это конечно хорошо,а песня про Херсон где?;
"Когда с Газмановым концерт?";
"И все сразу стали англичанами сегодня мы про своих забыли";
"что там, уважаемая? возвращаться будем, или переседим "в безопасной стране"?".
"Сначала лайкнула. Потом увидела имя, вернулась и убрала лайк".
Напомним, MARUV, которая молчит об Украине, вернулась в соцсети и нарвалась на критику
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