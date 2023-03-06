Как пишет Politeka.net, Анна Корсун (MARUV) - известная украинская певица, которая не очень часто появляется на публике после начала полномасштабной войны. Звезда была беременной и родила ребенка за несколько месяцев до нового года. При этом артистка предпочитает ничего не говорить о войне, из-за чего постоянно нарывается на хейт от украинцев и звездных коллег. А в этот раз Анна поделилась в своем ТикТок видео, где танцевала в тропиках.

Фанаты не очень остались довольными новым контентом, оставляя комментарии:

"Это в родном Павлограде?";

"Норм так, о пусе петь, когда в стране война";

"Донать на ВСУ, иначе будет плохо до 60 лет";

"Не обязательно о козаках, но красивую украиноязычную лиричную песню за год можна было б написать, а не о пусях".

"Так, а когда Павлике будешь?"

"хорошее видео, особенно, когда понимаешь, что снято оно с укрытия во время воздушной тревоги, это жажда творчества несмотря ни на что";

"Это конечно хорошо,а песня про Херсон где?;

"Когда с Газмановым концерт?";

"И все сразу стали англичанами сегодня мы про своих забыли";

"что там, уважаемая? возвращаться будем, или переседим "в безопасной стране"?".

"Сначала лайкнула. Потом увидела имя, вернулась и убрала лайк".

Напомним, MARUV, которая молчит об Украине, вернулась в соцсети и нарвалась на критику

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