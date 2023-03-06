Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар показав, як у домашніх умовах приготувати київську перепічку.
"Обов’язково приготуйте, бо це дуже просто, смачно та по-українськи💛💙 Це НАЙПРОСТІШИЙ РЕЦЕПТ без заварювання і без яєць", — радить Володимир Ярославський
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 350г теплої води
- 35-40г цукру
- 8-10 сухих дріжджів
- 520-540г борошна
- 10г солі
- олія для фритюру
- 13-14 сосисок
Спершу в теплій воді, не вище 38 градусів, треба розчинити цукор і дріжджі. За словами судді "Мастер Шеф", сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб ви впевнились в тому, що дріжджі активні. Далі додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто. Ярославському знадобилося 520г борошна, щоб отримати м‘якеньке тісто, у вас може піти трохи більше.
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"Залишив тісто в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося. Обм’яв його і сформував 13-14 шматочків по 70 грамів.❗️Якщо будете робити пиріжки - беріть приблизно по 50-60г на 1шт. Придав сформованим шматочкам тіста прямокутну форму.❗️Сосиски дістав зазвдалегідь - вони повинні бути кімнатної температури. Загорнув сосиски в тісто, добре звів краї, як на вареники. І знову відставив, уже сформовані перепічки, у тепле місце, щоб вони підійшли приблизно у 2.5 рази", — пояснює шеф-кухар.
Тим часом беремо олію без запаху та розігріваємо її до 180 градусів. Якщо у вас немає термометра - просто киньте шматочок тіста у олію і перевірте, як він буде смажитися. Обережно викладаємо перепічку в олію та обсмажуємо орієнтовно по 1 хвилині з кожного боку до красивого румяного кольору. В кінці дістаємо перепічку на паперовий рушник, який вбере зайвий жир.
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