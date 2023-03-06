В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар показал, как в домашних условиях приготовить киевскую перепичку.

"Обязательно приготовьте, потому что это очень просто, вкусно и по-украински! 💛💙 Это самый простой рецепт без заваривания и без яиц", — советует Владимир Ярославский.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

350г теплой воды

35-40г сахара

8-10 сухих дрожжей

520-540г муки

10г соли

масло для фритюра

13-14 сосисок

Сначала в теплой воде, не выше 38 градусов, нужно растворить сахар и дрожжи. По словам судьи "Мастер Шеф", сухим дрожжам нужно постоять 15-17 минут, чтобы вы убедились в том, что дрожжи активны. Далее добавляем просеянную муку, соль и замешиваем тесто. Ярославскому понадобилось 520г муки, чтобы получить мягкое тесто, у вас может пойти чуть больше.

"Оставил тесто в теплом месте на часок, чтобы оно поднялось. Обмял его и сформировал 13-14 кусочков по 70 граммов.❗️Если будете делать пирожки - берите примерно по 50-60г на 1шт. Придал сформированным кусочкам теста прямоугольную форму.❗️Сосиски достал заранее - они должны быть комнатной температуры. Завернул сосиски в тесто, хорошо свел края, как на вареники. И снова отставил уже сформированные перепички в теплое место, чтобы они подошли примерно в 2.5 раза", - объясняет шеф-повар.

Тем временем берем масло без запаха и разогреваем до 180 градусов. Если у вас нет термометра – просто бросьте кусочек теста в масло и проверьте, как он будет жариться. Осторожно выкладываем перепичку в масло и обжариваем ориентировочно по 1 минуте с каждой стороны до красивого румяного цвета. В конце достаем перепичку на бумажное полотенце, которое впитает лишний жир.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.