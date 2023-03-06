Тіна Кароль, українська співачка, завжди була відома своїм бездоганним почуттям стилю. Під час конфлікту в Україні вона продовжувала радувати своїх шанувальників своєю красою та розкішними вбраннями.
Тіна Кароль також наголосила на своїй сторінці в Instagram, що сміливість українців є поняттям, яке вивчатиметься у підручниках. Вона додала, що кожна людина має свою суперсилу і виконує свою роботу на найвищому рівні, роблячи її суперзіркою.
На нещодавньому концерті артистка відзначилася не лише виступом, а й яскравим чином із росконшим дизайнерським платтям із чорними вставками та значним декольте.
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За словами Тіни Кароль, вона вважає за краще поза зйомками завжди бути без зайвого макіяжу і не обробляє свої фото. Дуже важливо зберегти здорову шкіру та правильно доглядати за собою, щоб не зіпсувати обличчя.
Нещодавні фото порадували шанувальників:
"Головне - це якісне харчування; Дуже ніжна 🥰🥹; Тіна, ти зможеш!; Красуня😍; прекрасна".
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалася в монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялось, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.