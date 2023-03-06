Тина Кароль, украинская певица, всегда была известна своим безупречным чувством стиля. Во время конфликта в Украине она продолжала радовать своих поклонников своей красотой и роскошными нарядами.

Тина Кароль также отметила на своей странице в Instagram, что смелость украинцев является понятием, которое будет изучаться в учебниках. Она добавила, что каждый человек обладает своей суперсилой и выполняет свою работу на высшем уровне, делая его суперзвездой.

На недавнем концерте артистка отличилась не только віступлением, но и ярким образом с росконшім дизайнерским платьем с черными вставками и внушительным декольте.

По словам Тины Кароль, она предпочитает вне съемок всегда быть без лишнего макияжа и не обрабатывает свои фото. Очень важно сохранить здоровую кожу и правильно ухаживать за собой, чтобы не испортить лицо.

Недавние фото порадовали поклонников:

"Главное – это качественное питание; Очень нежная 🥰🥹; Тина, ты сможешь!; Красавица😍; прекрасна".

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.