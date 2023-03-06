На своїй сторінці в Instagram Марія Єфросиніна розповіла, що за час повномасштабної війни жертвами окупантів стали майже 1,5 тисячі дітей, і це лише ті, про яких знає Генпрокуратура, адже ми не маємо всієї інформації з окупованих територій.

З того, що відомо на сьогодні – 461 дитина була вбита, 923 поранені. Ще 345 зникли безвісти. Крім того, понад 16 тисяч українських дітей були депортовані до російської федерації, республіки білорусь або примусово переміщені на тимчасово окуповані території України. З них повернути вдалося лише 307 дітей.

"Якщо я напишу бодай одне слово, яке передасть, що я відчуваю до ворога, цей пост заблокують за порушення правил соцмережі.. тому я не подарую ім цього. Хай весь світ знає і відчуває до катів те саме…", — написала Маша Єфросиніна під відео.

Після цього в сторіс ведуча поділилася рідкісними та зворушливими кадрами зі своїм сином Сашком.

"Після почутого сьогодні зранку мене переповнюють нестерпні жах і біль за всіх наших дітей. Всіх, в кого ця зомбі-країна забирає дитинство. Мчала сьогодні до Сашка, як ніколи, з бажанням просто його не відпускати. Щось я втомилась. На відновлення сил доба. І знов по важливих справах", — зізнається вона.

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