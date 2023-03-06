На своей странице в Instagram Мария Ефросинина рассказала, что за время полномасштабной войны жертвами оккупантов стали почти 1,5 тысячи детей, и это лишь те, о которых знает Генпрокуратура, ведь у нас нет всей информации с оккупированных территорий.
Из того, что известно на сегодняшний день – 461 ребенок был убит, 923 ранены. Еще 345 пропали без вести. Кроме того, более 16 тысяч украинских детей были депортированы в российскую федерацию, республику беларусь или принудительно перемещены на временно оккупированные территории Украины. Из них вернуть удалось только 307 детей.
"Если я напишу хотя бы одно слово, которое передаст, что я чувствую к врагу, этот пост заблокируют за нарушение правил соцсети.. поэтому я не подарю им этого. Пусть весь мир знает и чувствует к палачам то же самое…", — написала Маша Ефросинина под видео.
После этого в сторис ведущая поделилась редкими и трогательными кадрами со своим сыном Сашей.
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"После услышанного сегодня утром меня переполняют невыносимые ужас и боль за всех наших детей. Всех, у кого эта зомби-страна забирает детство. Мчалась сегодня к Саше, как никогда, с желанием просто его не отпускать. Что-то я устала. На восстановление сил сутки. И снова по важным делам", — признается она.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.