Співачка Злата Огневич зізналася, що для неї все, що пов'язане з росією, зараз стає тригером.

Українська співачка Злата Огневич активно волонтерить та дає благодійні концерти. Вона не забуває про інтерв'ю, де ділиться особистим. У новому інтерв'ю для телеканалу "ДОМ" знаменитість висловилася про те, що думає про росіян і як реагує на все, що з ними пов'язане.

Співачка зізналася, що для неї все, що пов'язане з росією, зараз стає тригером. Вона не може читати коментарі простих росіян, не дивиться з ними відео та не слухає російськомовну музику.

"Вони для мене тригер. Мене буквально нудить фізично. Тобто я їх настільки ненавиджу і зневажаю, знаю, що всі вони виродки, вбивці та ґвалтівники і всі. Тому я краще слухатиму українське, читатиму українською і дивитимусь відео з нашими захисниками", - додала Злата Огневич.

Злата Огневич зазначила, що краще взагалі не говорити про росіян та не згадувати їх. Зараз нам важливо викинути їх з України та будувати стосунки із союзниками, які нам допомагають у боротьбі з окупантами. Крім того, вона нагадала, що культурний фронт також продовжує боротьбу.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.