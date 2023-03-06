Певица Злата Огневич призналась, что для нее все, что связано с россией сейчас стает триггером.

Украинская певица Злата Огневич активно волонтерит и дает благотворительные концерты. Она не забывает давать интервью, где делится личным. В новом интервью для телеканала "ДОМ" знаменитость высказалась о том, что думает про россиян и как реагирует на все, что с ними связано.

Певица призналась, что для нее все, что связано с россией сейчас стает триггером. Она не может читать комментарии простых россиян, не смотрит с ними видео и не слушает русскоязычную музыку.

"Они для меня триггер. Меня буквально тошнит на физическом уровне. То есть я их настолько ненавижу и презираю, знаю, что все они уроды, убийцы и насильники и все. Потому я лучше буду слушать украинское, читать на украинском и смотреть видео с нашими защитниками", - добавила Злата Огневич.

Злата Огневич отметила, что лучше вообще не говорить о россиянах и не вспоминать их. Сейчас нам важно выбросить их из Украины и строить отношения с союзниками, которые нам помогают в борьбе с оккупантами. Кроме того, она напомнила, что культурный фронт также продолжает борьбу.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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