Украинская певица Злата Огневич активно волонтерит и дает благотворительные концерты. Она не забывает давать интервью, где делится личным. В новом интервью для телеканала "ДОМ" знаменитость высказалась о том, что думает про россиян и как реагирует на все, что с ними связано.
Певица призналась, что для нее все, что связано с россией сейчас стает триггером. Она не может читать комментарии простых россиян, не смотрит с ними видео и не слушает русскоязычную музыку.
"Они для меня триггер. Меня буквально тошнит на физическом уровне. То есть я их настолько ненавижу и презираю, знаю, что все они уроды, убийцы и насильники и все. Потому я лучше буду слушать украинское, читать на украинском и смотреть видео с нашими защитниками", - добавила Злата Огневич.
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Злата Огневич отметила, что лучше вообще не говорить о россиянах и не вспоминать их. Сейчас нам важно выбросить их из Украины и строить отношения с союзниками, которые нам помогают в борьбе с оккупантами. Кроме того, она напомнила, что культурный фронт также продолжает борьбу.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.