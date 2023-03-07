Співачка Злата Огневич вірить у колективну відповідальність – тому не ділить росіян на поганих чи добрих.

Росіяни трохи більше року знищують Україну та вбивають українців, відколи вторглися і розпочали поступову окупацію. Росіяни також цинічно і нахабно зловтішаються, коли ракети знищують мирні будинки, доводячи, що їхня країна – терорист. Після цього важко думати про прощення громадян росії.

У новому інтерв'ю для телеканалу "ДОМ" українська співачка Злата Огневич висловилася про те, чи заслуговують вони на прощення.

Знаменитість наголосила, що жодного прощення росіянам не буде – вони ніколи не відмиються від звірств, які творили в Україні. Крім того, співачка вірить у колективну відповідальність – тому не ділить росіян на поганих чи добрих. Для неї вони однакові.

"Нема їм прощення, їх не можна пробачити. Я не хочу розділяти їх на поганих чи хороших. Це особисто моя думка. Для мене вся їхня територія неприємна і я навіть не хочу дивитися в той бік. Єдиний момент мене дуже засмучує - що люди з таким менталітетом живуть поряд з нами. І, на жаль, росія так швидко не збирається розпадатись, як нам би хотілося", - висловилася Злата Огневич.

Співачка також додала, що ненавидить, зневажає і з огидою ставиться до росіян – винятків немає. Крім того, Злата Огневич сподівається, що більше в Україні не буде нічого російського – починаючи від мови та закінчуючи фільмами.

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