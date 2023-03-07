Россияне чуть больше года уничтожают Украину и убивают украинцев, с тех пор, как вторглись и начали постепенную оккупацию. Россияне также цинично и нагло злорадствуют, когда ракеты уничтожают мирные дома, доказывая, что их страна – террорист. После всего этого трудно думать о прощении граждан рф.

В новом интервью для телеканала "ДОМ" украинская певица Злата Огневич высказалась о том, заслуживают ли они на прощение.

Знаменитость отметила, что никакого прощения россиянам не будет - они никогда не отмоются от зверств, которые творили в Украине. Кроме того, певица верит в коллективную ответственность - потому не делит россиян на плохих или хороших. Для нее они все одинаковы.

"Нет им прощения, их нельзя простить. Я не хочу разделять их на плохих или хороших. Это лично мое мнение. Для меня вся их территория неприятна и я даже не хочу смотреть в ту сторону. Единственный момент меня очень огорчает - что люди с таким менталитетом живут рядом с нами. И, к сожалению, россия так быстро не собирается расспадаться, как нам бы хотелось", - высказалась Злата Огневич.

Певица также добавила, что ненавидит, презирает и с брезгливостью относится к россиянам - исключений нет. Кроме того, Злата Огневич надеется, что больше в Украине не будет ничего российского - начиная от языка и заканчивая фильмами.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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