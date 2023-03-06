Популярна українська актриса продовжує ділитися кадрами в Інстаграм та вражає образами. Ксенія Мішина також часто показує, як проводить час із сином Платоном та як проходять їх ранкові ритуали.
Нерідко через це її критикують - раніше в мережі Ксенії написали, наскільки дивним виглядає те, що вона ходить перед підростаючим сином в одній білизні. Тоді Мішина відповіла, що її нічого не бентежить і все гаразд.
Разом у ванній вони спокійно вмиваються, упорядковуються і перемовляються. На цей раз Мішина знову показала, що вони в гармонії з собою: "Ось так і збираємося".
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Також Мішина показала, як здійснила із сином одну мрію. Артистка розповіла докладно, чому все було не так гладко.
«У Платона була одна мрія, і ми вирішили її виконати. І моя також, найвищі гірки Європи. Але як тільки ми зайшли в парк, стався повний піпець, ми зрозуміли, що Платоху не пустять на найкрутіші гірки, бо він 139 см, а пускають зі 140. Я покаталася сама, коротше Платон мене відпустив спробувати всі гірки. Якщо не він, то я» – пише Мішина.
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