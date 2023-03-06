Популярная украинская актриса продолжает делиться кадрами в Инстаграм и впечатляет образами. Ксения Мишина также часто показывает, как проводит время с сыном Платоном и как проходят их утренние ритуалы.

Нередко из-за этого ее критикуют - ранее в сети Ксении написали, насколько странным выглядит то, что она расхаживает перед подрастающим сыном в одном белье. Тогда Мишина ответила, что ее ничего не смущает и все нормально.

Вместе в ванной они спокойно умываются, приводят себя в порядок и переговариваются. В этот раз Мишина снова показала, что они в гармонии с собой: "Вот так и собираемся".

Также Мишина показала, как исполнила с сыном одну мечту. Артистка рассказала детально, почему все было не так гладко.

«У Платона была одна мечта и мы решили ее исполнить. И моя тоже, самые высокие горки Европы. Но как только мы зашли в парк, произошел полный пипец, мы поняли, что Платоху не пустят на самые крутые горки, ибо он 139 см, а пускают со 140. Я покаталась сама, кароче, Платон меня отпустил попробавать все горки. Если не он, то я» - пишет Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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