Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо (Михайло Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася кадрами зі свого розкішного відпочинку на гірськолижному курорті.

Схоже, Ярослава відпочиває у Буковелі, проте не залишила геолокацію курорту. Судячи з відео, яке показав співачка, вона відпочиває у гарному готелі з гарячими басейнами, витягами, шикарними терасами, смачними частуваннями та приємною атмосферою.

На одному з кадрів можна побачити, як SLAVIA ніжиться в парилці, лежачи на лежаках у фіолетовому купальнику. У цьому ж купальнику артистка ніжилася на терасі готелю після басейну, милуючись чудовим краєвидом на засніжені гори.

Співачка не підписала своє відео, і не залишила позначку готелю, а шанувальники не пройшли повз нього і почали лайкати та коментувати нове відео Ярослави з відпочинку.

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