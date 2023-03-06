Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо (Михаил Хома) SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со своего роскошного отдыха на горнолыжном курорте.

Похоже, Ярослава отдыхает в Буковеле, однако, не оставила геолокацию курорта. Судя по видео, которое показал певица, она отдыхает в хорошем отеле с горячими бассейнами, подъемниками, шикарными террасами, вкусными угощениями и приятной атмосферой.

На одном из кадров можно увидеть, как SLAVIA нежится в парилке, лежа на лежаках в лиловом слитном купальнике. В этом же купальнике артистка нежилась на террасе отеля после бассейна, любуясь потрясающим видом на заснеженные горы.

Певица не подписала свое видео, и не оставила отметку отеля, а поклонники не прошли мимо и принялись лайкать и комментировать новое видео Ярославы с отдыха.

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