Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка з початку війни разом із дітьми бігла з Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, нещодавно зіркове сімейство повернулося до України і, схоже, Сніжана вирішила повернутись до своїх курсів з медитації.

Ще задовго до війни дружина музиканта багато медитувала сама та долучала до цієї справи охочих українок. Так, цього разу Сніжана поділилася результатами чергового, вже повоєнного, медитативного практикуму. У своєму посту вона показала особисте фото, а також коментарі дівчат, які були разом із нею.

У підписі до публікації Бабкіна написала: "2 тижні тому закінчився мій новий Медитативний Практикум "ШЛЯХ ДО СЕБЕ". На фото в каруселі відгуки моїх Дівчат після однієї з медитацій. Рекомендую всім прочитати і відчути, яким глибоким може бути цей процес! А я безкінечно вдячна своїм Сніжинкам! Це було так Глибоко! Я пишаюся Вами дуже сильно! Що будемо робити далі в нашому @snezhno_mir ? Які пропозиції?".

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