Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка у розпал війни презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка вклала миле відео, в якому переспівала відому народну пісню "Била мене мати".
Як виявилось, раніше цю пісню TAYANNA виконала разом із Вірою Брежнєвою для альбому українських народних пісень, які виконували різні зірки. У короткому ролику Таня співає сама, вона сидить на підлозі у затишній кімнаті і кокетливо пританцьовує. Перед камерою вона з'явилася у світлих спортивних штанах та білій майці, під якою немає білизни. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.
У підписі до публікації TAYANNA написала: "Пісня "Біла мене мати" з альбому "ДНК".
"Красуня".
"Яка ти талановита дівчинка".
"Як гарно".
"Наче з мюзиклу".
"Вогонь".
"Кохаю".
"Просто гарненька".
"Така гарна".
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