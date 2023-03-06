Популярна українська співачка Тетяна Решетняк, відоміша під творчим псевдонімом TAYANNA, яка у розпал війни презентувала чуттєвий дует "Вишиванка" з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка вклала миле відео, в якому переспівала відому народну пісню "Била мене мати".

Як виявилось, раніше цю пісню TAYANNA виконала разом із Вірою Брежнєвою для альбому українських народних пісень, які виконували різні зірки. У короткому ролику Таня співає сама, вона сидить на підлозі у затишній кімнаті і кокетливо пританцьовує. Перед камерою вона з'явилася у світлих спортивних штанах та білій майці, під якою немає білизни. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий природний макіяж.

У підписі до публікації TAYANNA написала: "Пісня "Біла мене мати" з альбому "ДНК".

"Красуня".

"Яка ти талановита дівчинка".

"Як гарно".

"Наче з мюзиклу".

"Вогонь".

"Кохаю".

"Просто гарненька".

"Така гарна".

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