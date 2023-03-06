Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так цього разу зірка виклала чергове самоіронічне відео, в якому розповіла, навіщо справжні жінки виходять заміж.
У короткому ролику Оля знята в затишній кімнатці зі стильним дизайном і підсвічуванням, вона вмостилася на дивані з келихом вина, видно, що вона має чудовий настрій. Перед камерою зірка з'явилася у незвичайному вбранні – на ній темно-сіра спідниця, строката блуза та сіра сумка через плече. Волосся співачки зібрано у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж.
У відео Цибульська каже: "Справжня жінка має вийти заміж двічі. Перший раз для шоку, вдруге – для шику". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:
"Хто не лінивий, одним разом не обмежений".
"І це про мене".
"Третій раз теж можна".
"А третій?".
"Однозначно, 100%".
"А третій вдало".
"А втретє для життя".
"Олю, ви як завжди в крапку".
"Шок вже був, на шик ніяк не наважусь".
"Золоті слова".
"Або ще так можна: "весілля не похорон – можна і повторити".
"А у мене було навпаки".
"Оля, а в тебе ще шок чи вже шик?".
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