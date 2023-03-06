Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька щаслива у стосунках із музикантом та motion-дизайнером на ім'я Павло. За кілька тижнів до початку війни пара почала жити разом, і співачка вже замислюється про весілля. Вона також знаходить час на благодійні концерти та займається волонтерством. В Інстаграм вона показала чарівне фото та оголосила про свій новий концерт.
Зокрема, Олександра Зарицька розповіла, що за шість днів їхня група виступить у Львові - вони готуються до зустрічі на благодійному івенті Sound of Ukraine.
"Танцюватимемо, підспівуватимемо, розриватимемо і слухатимемо наш новий трек "БЕЗ КОХАННЯ" ще до прем'єри наживо найпершими!", - зазначила співачка.
Олександра Зарицька також опублікувала портретне фото та вирішила показати сміливий макіяж, позуючи у власній вітальні. Зокрема, вона зробила собі стрілки, нанесла рожеві тіні та нафарбувала губи блиском. Варто зазначити, що тренд малювати графічні стрілки та "складну геометрію" на очах прийшов з модних подіумів і відразу захопив соцмережі.
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Користувачі мережі не забули обсипати її компліментами: "Красуня, буде дуже жарко", " Тепер нам залишається тільки чекати наступного концерту", "Ягідка солодка", "Цей макіяж нереально красивий", "Просто лялечка".
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