Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая счастлива в отношениях с музыкантом и motion-дизайнером по имени Павел. За несколько недель до начала войны пара стала жить вместе, и певица уже задумывается о свадьбе. Она также находит время на благотворительные концерты и занимается волонтерством. В Инстаграм она показала чарующее фото и объявила о своем новом концерте.

В частности, Александра Зарицкая рассказала, что через шесть дней их группа выступит во Львове - они готовятся к встрече на благотворительном ивенте Sound of Ukraine.

"Будем танцевать, подпевать, разрывать и слушать наш новый трек "БЕЗ КОХАННЯ" еще до премьеры вживую самыми первыми!", - отметила певица.

Александра Зарицкая также опубликовала портретное фото и решила показать смелый макияж, позируя в собственной гостинной. В частности, она сделала себе стрелки, нанесла розовые тени и накрасила губы блеском. Стоит отметить, что тренд рисовать графичные стрелки и "сложную геометрию" на глазах пришел с модных подиумов и тут же захватил соцсети.

Пользователи сети не забыли осыпать ее комплиментами: "Красотка, будет очень жарко", " Теперь нам остаётся только ждать следующего концерта", "Ягодка сладкая", "Этот макияж нереально красивый", "Просто куколка".

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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