На відео, яке опублікувала Маша Єфросиніна, зібрали історії українських дітей, яких удалося повернути після того, як їх незаконно вивезли на територію росії.

Шоувумен, телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна активно веде свою сторінку в соцмережі Інстаграм. На цей раз знаменитість показала вкрай важке відео про українських дітей, які втратили своїх батьків через росіян. Воно змусило плакати навіть сухих та непробивних правознавців, які були присутні у залі конференції United for Justice.

На відео опублікували історії українських дітей, яких удалося повернути після того, як їх незаконно вивезли на територію росії.

Наприклад, 12-річна Кіра з Маріуполя втратила батька. Колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обєдінського розстріляли на очах його дочки. Намагаючись втекти з міста, Кіра дістала поранення від розриву міни. Поранену дитину росіяни викрали та вивезли на територію так званої "ДНР". Дівчинці дивом вдалося повернутися до Києва та возз'єднатися з дідусем.

Маша Єфросиніна додала, що також росіяни дітей вилучають безпосередньо з української родини, окупанти позбавляють батьківських прав тих, хто не хоче ставати колаборантом, та забирають їх дітей силою.

Крім того, дітей відокремлюють від батьків під час так званої фільтрації. Наприклад, 12-річного Сашка розлучили з мамою під час цього. Його вивезли до росії, а його матір забрали у невідомому напрямку. З тих пір хлопчик не бачив мами.

Четвертий сценарій російського викрадення дітей - створення непридатних для життя умов і пропозиція відправити дітей до так званих "таборів відпочинку та оздоровлення". Після цього дітей не віддають батькам.

"Дивитися це відео вкрай важко... Російські виродки знищують наш генофонд - українські діти становлять для них найбільшу небезпеку. Інакше це незрозуміло. Сьогодні офіційно відомо про вивезення за межі України 16 221 дитину. Повернути вдалося лише 307 дітей", - додала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.