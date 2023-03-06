Шоувумен, телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна активно веде свою сторінку в соцмережі Інстаграм. На цей раз знаменитість показала вкрай важке відео про українських дітей, які втратили своїх батьків через росіян. Воно змусило плакати навіть сухих та непробивних правознавців, які були присутні у залі конференції United for Justice.
На відео опублікували історії українських дітей, яких удалося повернути після того, як їх незаконно вивезли на територію росії.
Наприклад, 12-річна Кіра з Маріуполя втратила батька. Колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обєдінського розстріляли на очах його дочки. Намагаючись втекти з міста, Кіра дістала поранення від розриву міни. Поранену дитину росіяни викрали та вивезли на територію так званої "ДНР". Дівчинці дивом вдалося повернутися до Києва та возз'єднатися з дідусем.
Маша Єфросиніна додала, що також росіяни дітей вилучають безпосередньо з української родини, окупанти позбавляють батьківських прав тих, хто не хоче ставати колаборантом, та забирають їх дітей силою.
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Крім того, дітей відокремлюють від батьків під час так званої фільтрації. Наприклад, 12-річного Сашка розлучили з мамою під час цього. Його вивезли до росії, а його матір забрали у невідомому напрямку. З тих пір хлопчик не бачив мами.
Четвертий сценарій російського викрадення дітей - створення непридатних для життя умов і пропозиція відправити дітей до так званих "таборів відпочинку та оздоровлення". Після цього дітей не віддають батькам.
"Дивитися це відео вкрай важко... Російські виродки знищують наш генофонд - українські діти становлять для них найбільшу небезпеку. Інакше це незрозуміло. Сьогодні офіційно відомо про вивезення за межі України 16 221 дитину. Повернути вдалося лише 307 дітей", - додала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.