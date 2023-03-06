На видео, которое опубликовала Маша Ефросинина, собрали истории украинских детей, которых удалось вернуть после того, как их незаконно вывезли на территорию россии.

Шоувумен, телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина активно ведет свою страницу в соцсети Инстаграм. В этот раз знаменитость показала крайне тяжелое видео об украинских детях, которые потеряли своих родителей из-за россиян. Оно заставило плакать даже сухих и непробиваемых правоведов, присутствовавших в зале конференции United for Justice.

На видео опубликовали истории украинских детей, которых удалось вернуть после того, как их незаконно вывезли на территорию россии.

Например, 12-летняя Кира из Мариуполя потеряла отца. Бывшего капитана сборной Украины по водному поло Евгения Обединского, расстреляли на глазах его дочери. Пытаясь скрыться из города, Кира получила ранение от разрыва мины. Раненого ребенка россияне похитили и вывезли на территорию так называемой "ДНР". Девочке чудом удалось вернуться в Киев и воссоединиться с дедушкой.

Маша Ефросинина добавила, что также россияне детей изымают непосредственно из украинской семьи, оккупанты лишают родительских прав тех, кто не хочет становиться коллаборантом, и забирают их детей силой.

Кроме того, детей отделяют от родителей во время так называемой фильтрации. Например, 12-летнего Сашу разлучили с мамой во время этого. Его вывезли в россию, а его мать забрали в неизвестном направлении. С тех пор мальчик не видел маму.

Четвертый сценарий российского похищения детей – создание непригодных для жизни условий и предложение отправить детей в так называемые "лагеря отдыха и оздоровления". После этого детей не отдают родителям.

"Смотреть это видео крайне тяжело... Российские ублюдки уничтожают наш генофонд – украинские дети представляют для них наибольшую опасность. Иначе это необъяснимо. Сегодня официально известно о вывозе за пределы Украины 16 221 ребенка. Вернуть удалось только 307 детей", - рассказала Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.