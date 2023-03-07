Оля Цибульська розповіла, що останніми днями вона була в роз'їздах і в неї навіть не було часу вибрати якийсь подарунок для рідної людини.

Співачка та ведуча Оля Цибульська згадала про свого брата та його дружину, які провели час в окупації. Понад те, дружині брата довелося народити буквально під обстрілами. У своїх Інстаграм-Сториз вона розповіла, що саме рік тому народилася її маленька племінниця.

Так, брат Олі Цибульської Сергій разом із вагітною дружиною перебував на початку повномасштабного вторгнення у Броварах, де жінці довелося народжувати у підвалі під звуки вибухів. 2 березня 2022 року на світ з'явилася крихітна дівчинка, яку назвали Іванком.

"Іванка стала справжньою надією, справжнім щастям серед нещастя, болю і страху. У той момент, коли земля пішла з-під ніг. Народилася не серед рожевих кульок і стерильної палати, а під звуки вибухів, сирен. Але подарувала нам справжню надію, справжню кохання та справжню радість. І саме на її День народження ми поспішали повернутися до Києва", - розповіла Оля Цибульська.

Співачка додала, що останніми днями вона була в роз'їздах і в неї навіть не було часу вибрати якийсь подарунок. Але знаменитість знає, що існують традиції, і дітям на перший рік народження дарують щось особливе.

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