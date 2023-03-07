Оля Цибульская рассказала, что последние дни она была в разьездах и у нее даже не было времени выбрать какой-то подарок для родного человека.

Певица и ведущая Оля Цибульская вспомнила о своем брате и его жене, которые провели время в оккупации. Более того, жене брата пришлось родить буквально под обстрелами. В своих Инстаграм-Сториз она рассказала, что именно год назад родилась ее маленькая племянница.

Так, брат Оли Цибульской Сергей вместе с беременной женой находился в начале полномасштабного вторжения в Броварах, где женщине пришлось рожать в подвале под звуки взрывов. 2 марта 2022 года на свет появилась крошечная девочка, которую назвали Иванка.

"Иванка стала настоящей надеждой, настоящим стала счастьем посреди несчастья, боли и страха. В тот момент, когда земля ушла из-под ног. Родилась не среди розовых шариков и стерильной палаты, а под звуки взрывов, сирен. Но подарила нам настоящую надежду, настоящую любовь и настоящую радость. И именно на ее День рождения мы спешили вернуться в Киев", - рассказала Оля Цибульская.

Певица добавила, что последние дни она была в разьездах и у нее даже не было времени выбрать какой-то подарок. Но знаменитость знает, что существуют традиции и детям на первый год рождения дарят что-то особенное.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская дала важное наставление украинцам, видео.

А еще Politeka сообщала, что Цибульская пораженно высказалась о потере, вспомнив важные для Украины события.

Также Politeka писала, что кума Дзидзьо Цибульская насмешила украинцев, рассказав цель приезда Байдена.