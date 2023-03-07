Популярний кухар Ектор Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" проживає в Україні вже довгі роки і тепер намагається показувати в мережі не лише рецепти. Він також ділиться різними відео, зробленими вдома, та розповідає про життєві ситуації.

Як правило, Ектор став ділитися особистими зауваженнями і порадами, чесно обізвавшись раніше про те, як було колись непросто йому привести себе в порядок. За його словами, ще п'ять років тому він страждав від ожиріння і був у жалюгідному стані.

Тепер же, через роки старанних тренувань і переглянутого харчування, він почувається досить легко. Новий ролик одразу привернув увагу українок: "Коли забув купити... У кого таке було?" – написав Ектор.

«Я все йду за хлібом, я приношу два пакети продуктів без хліба 😂; Відбувається))); Я жив без кефіру протягом року; У мене завжди є! (як шпаргалка); Я купую все, але не те, що потрібно», - підтримують у мережі.

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чикен пармензан – смачне куряче філе із сиром.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.