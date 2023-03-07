Популярный повар Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" проживает в Украине уже долгие годы и теперь старается показывать в сети не только рецепты. Он также делится различными видео, сделанными дома, и рассказывает о жизненных ситуациях.

Как правило, Эктор стал делиться личными замечаниями и советами, честно призавшись ранее о том, как было когда-то непросто ему привести себя в порядок. По его словам, еще пять лет назад он страдал от ожирения и был в плачевном состоянии.

Теперь же, спустя годы усердных тренировок и пересмотренному питанию, он чувсвует себя достаточно легко. Новый ролик сразу привлек внимание украинок: "Когда забыл купить... У кого такое было?" - написал Эктор.

«Я все иду по хлеб, я приношу два пакета продуктов без хлеба 😂; Происходит))); Я жил без кефира в течение года; У меня всегда есть! (Как шпаргалка); Я покупаю все, но не то, что нужно» - поддерживают в сети.

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить чикен пармензан – вкусное куриное филе с сыром.

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.