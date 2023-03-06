Відома українська виконавиця Злата Огневич продовжує спілкуватися з аудиторією та розповідати про особисте. У новому інтерв'ю для телеканалу "ДІМ" знаменитість вирішила порушити багато важливих тем, що привернуло увагу в мережі.

У підкасті «Олега Френда» Злата розповіла, чи її обурює хейт фанів, коли псевдонім перетворився на запис у паспорті, зізналася також артистка, скільки часу йде на фігуру і як війна вплинула на творчість виконавиці.

«Я дякую Олегу Борисову за цікаве інтерв'ю. Приємно бачити та слухати двох розумних, цікавих людей із почуттям гумору. Жаль, що це швидко закінчилося; Злата чудова, патріотка;

Дуже цікава розмова! Дякую! 💝💐; О, новий підхід піднявся); трохи не по собі» - висловили свою думку у мережі.

Також співачка Злата Огневич зізналася, що для неї все, що пов'язане з росією, зараз стає тригером.

"Вони для мене тригер. Мене буквально нудить фізично. Тобто я їх настільки ненавиджу і зневажаю, знаю, що всі вони виродки, вбивці і ґвалтівники і всі. Тому я краще слухатиму українське, читатиму українською і дивитися відео з нашими. захисниками", - додала Злата Огневич.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із залаштунків концерту та отримала "відповідь".

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