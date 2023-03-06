Известная украинская исполнительница Злата Огневич продолжает общаться с аудиторией и рассказывать о личном. В новом интервью для телеканала "ДОМ" знаменитость решила поднять многие важные темы, что привлекло внимание в сети.

В подкасте «Олега Френда» Злата рассказала, возмущает ли ее хейт фанов, когда псевдоним превратился в запись в паспорте, призналась также артистка, сколько времени уходит на фигуру и как война повлияла на творчество исполнительницы.

«Я благодарю Олега Борисова за интересное интервью. Приятно видеть и слушать двух умных, интересных людей с чувством юмора. Жаль, что это быстро закончилось; Злата замечательная, патриотка;

Очень интересный разговор! Спасибо! 💝💐; О, новый подход поднялся); немного не по себе» - выразили свое мнение в сети.

Также певица Злата Огневич призналась, что для нее все, что связано с россией сейчас стает триггером.

"Они для меня триггер. Меня буквально тошнит на физическом уровне. То есть я их настолько ненавижу и презираю, знаю, что все они уроды, убийцы и насильники и все. Потому я лучше буду слушать украинское, читать на украинском и смотреть видео с нашими защитниками", - добавила Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.