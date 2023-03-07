Українська актриса Ксенія Мішина вирішила поділитися кількома кадрами з останньої зйомки, на якій змогла похвалитися фігурою, що схудла. Як відомо, артистка ділиться у соціальній мережі результатами схуднення і нещодавно зізналася, що важить уже 48 кг.

Причини різкого схуднення зірка не розкриває, обіцяючи пізніше пояснити, навіщо вирішила перетворитися. Однак Ксенія радо показує, як може вразити новими образами.

«Щодня-це і є той один день, той один момент, в якому ви. Насолоджуйтесь ❤» - пише Мішина.

У мережі вирішили відповісти:

«Оце блищить як 😂; Завжди розкішна; Ксенія, який розмір взуття ти носиш?; Клас.. ось це животик 😍; Красуня; Дуже красива ❤;

Дуже гарна 🔥; це просто пожежа; О, яке красиве волосся 💓; Яка ви вродлива Ксенія» - пишуть шанувальники.

Ксенія Мішина також часто показує, як проводить час із сином Платоном та як проходять їх ранкові ритуали.

Нерідко через це її критикують - раніше в мережі Ксенії написали, наскільки дивним виглядає те, що вона ходить перед підростаючим сином в одній білизні.

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