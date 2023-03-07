Украинская актриса Ксения Мишина решила поделиться несколькими кадрами из последней съемки, на которой смогла похвалиться похудевшей фигурой. Как известно, артистка делится в социальной сети результатами похудения и недавно призналась, что весит уже 48 кг.

Причины резкого похудения звезда не раскрывает, обещая позде объяснить, зачем она решила преобразиться. Однако Ксения с радостью показывает, как может впечатлить новыми образами.

«Каждый день- это и есть тот один день, тот один момент, в котором вы. Наслаждайтесь ❤» - пишет Мишина.

В сети решили ответить:

«Вот это блестит как 😂; Всегда шикарная; Ксения, какой размер обуви ты носишь?; Класс.. вот это животик 😍; Красавица; Очень красивая❤;

Очень хорошая🔥; это просто пожар; О, какие красивые волосы💓; Какая вы красивая Ксения» - пишут поклонники.

Ксения Мишина также часто показывает, как проводит время с сыном Платоном и как проходят их утренние ритуалы.

Нередко из-за этого ее критикуют - ранее в сети Ксении написали, насколько странным выглядит то, что она расхаживает перед подрастающим сыном в одном белье..

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.