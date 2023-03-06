Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом, який оцінять і вегетаріанці.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати фалафель із зеленого горошку.

"Є тут поціновувачі вегетаріанських страв? Настав час порадувати й вас крутим рецептом без продуктів тваринного походження. Страва зайде навіть фанатам м’яса, а смак неодмінно здивує!", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

• Сухий зелений горошок — 200 г

• Кінза — 20 г

• Петрушка — 20 г

• Цибуля зелена — 20 г

• Паста Тахіні — 50 г

• Лимонний фреш

• Мʼята

• Зіра — 2 г

• Коріандр — 2 г

• Олія для фритюру

Спершу замочуємо сухий зелених горошок на кілька годин. Потім добре його промиваємо та відправляємо в чашу блендера. Туди ж додаємо зелену цибулю, кінзу, м'яту та петрушку. Зіру разом із коріандром Ектор Хіменес-Браво трохи розтовкує в ступі, а потім теж висипає в блендер. Подрібнюємо все та добре збиваємо до однорідної маси.

З отриманого горохового пюре ліпимо кульки, робимо їх приплюснутими та викладаємо на пергамент. Далі суддя "Мастер Шеф" смажить фалафель у фритюрі.

Для соусу змішуємо тахіні з лимонним фрешем. Подавати страву Ектор пропонує, виклавши фалафель на "калюжі" з соусу та прикрасивши все зверху зеленню.

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