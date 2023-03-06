Известный шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом, который оценят и вегетарианцы.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить фалафель из зеленого горошка.

"Есть здесь ценители вегетарианских блюд? Пора порадовать и вас крутым рецептом без продуктов животного происхождения. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Сухой зеленый горошек – 200 г

• Кинза – 20 г

• Петрушка – 20 г

• Лук зеленый – 20 г

• Паста Тахини – 50 г

• Лимонный фреш

• Мята

• Зира – 2 г

• Кориандр – 2 г

• Масло для фритюра

Сначала замачиваем сухой зеленый горошек на несколько часов. Затем хорошо промываем и отправляем его в чашу блендера. Туда же добавляем зеленый лук, кинзу, мяту и петрушку. Зиру вместе с кориандром Эктор Хименес-Браво немного расталкивает в ступе, а затем тоже высыпает в блендер. Измельчаем все и хорошо взбиваем до однородной массы.

Из полученного горохового пюре лепим шарики, делаем их приплюснутыми и выкладываем на пергамент. Далее судья "Мастер Шеф" жарит фалафель во фритюре.

Для соуса смешиваем тахини с лимонным фрешем. Подавать блюдо Эктор предлагает, выложив фалафель на "лужу" из соуса и украсив все сверху зеленью.

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