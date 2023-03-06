В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить фалафель из зеленого горошка.
"Есть здесь ценители вегетарианских блюд? Пора порадовать и вас крутым рецептом без продуктов животного происхождения. Блюдо зайдет даже фанатам мяса, а вкус непременно удивит!", - советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Сухой зеленый горошек – 200 г
• Кинза – 20 г
• Петрушка – 20 г
• Лук зеленый – 20 г
• Паста Тахини – 50 г
• Лимонный фреш
• Мята
• Зира – 2 г
• Кориандр – 2 г
• Масло для фритюра
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Сначала замачиваем сухой зеленый горошек на несколько часов. Затем хорошо промываем и отправляем его в чашу блендера. Туда же добавляем зеленый лук, кинзу, мяту и петрушку. Зиру вместе с кориандром Эктор Хименес-Браво немного расталкивает в ступе, а затем тоже высыпает в блендер. Измельчаем все и хорошо взбиваем до однородной массы.
Из полученного горохового пюре лепим шарики, делаем их приплюснутыми и выкладываем на пергамент. Далее судья "Мастер Шеф" жарит фалафель во фритюре.
Для соуса смешиваем тахини с лимонным фрешем. Подавать блюдо Эктор предлагает, выложив фалафель на "лужу" из соуса и украсив все сверху зеленью.
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.