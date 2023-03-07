На жаль, Златі Огневич часто доводиться чути це питання від близьких людей та шанувальників.

Українська співачка та головна героїня реаліті "Холостячка-2" (СТБ) Злата Огневич після закінчення проекту приховує своє особисте життя. Багато користувачів мережі часто цікавляться, чи вона у відносинах. У новому інтерв'ю для телеканалу "ДОМ" знаменитість грубо поставила на місце тих, хто лізе в її особисте життя.

Злата Огневич заявила, що вважає питання про шлюб та дітей найбезтактнішим. На жаль, їй часто доводиться чути це питання від близьких людей і від шанувальників.

"У кожної людини є свої особисті причини, чому вона досі не одружена або незаміжня, немає дітей. Є жінки, яким здоров'я не дозволяє або якісь комплекси. Чого лізти з цими питаннями? Яка вам справа, чого в мене досі досі немає дітей? Коли настане час – вони з'являться чи інших няньчитиму", - зазначила Злата Огневич.

Артистка заявила також, що останнім часом почала досить різко відповідати на такі питання. При цьому вона не відчуває вини за свій грубий тон.

"Перше, що кажу: "Це не ваша справа!" Я кажу: "Я обов'язково розповім вам, коли народжу дитину або вийду заміж", - резюмувала Злата Огневич.

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