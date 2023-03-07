К сожалению, Злате Огневич часто приходится слышать этот вопрос от близких людей и от поклонников.

Украинская певица и главная героиня реалити "Холостячка-2" (СТБ) Злата Огневич после окончания проекта скрывает свою личную жизнь. Многие пользователи сети часто интересуются, находится ли она в отношениям. В новом интервью для телеканала "ДОМ" знаменитость грубо поставила на место тех, кто лезет в ее личную жизнь.

Злата Огневич заявила, что считает вопрос о браке и детях самым бестактным. К сожалению, ей часто его приходится слышать этот вопрос от близких людей и от поклонников.

"У каждого человека есть свои личные причины, почему он до сих пор не женат или не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не позволяет или какие-то комплексы. Чего лезть с этими вопросами? Какое вам дело, чего у меня до сих пор нет детей?" Когда придет время – они появятся или других нянчить буду", — отметила Злата Огневич.

Артистка заявила также, что в последнее время начала довольно резко отвечать на вопросы такого рода. При этом она не чувствует вины за свой грубый тон.

"Первое, что говорю: "Это не ваше дело!". Я говорю: "Я обязательно расскажу вам, когда рожу ребенка или выйду замуж", - резюмировала Злата Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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