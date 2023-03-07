Так, цього разу Марія Єфросиніна презентувала кадри, які має бачити кожен. Також артиска висловила свою думку в Сторі, адже не могла залишатися осторонь.

«У мене є півтора дні між робочими відрядженнями, щоб відпочити та націлувати свого Сашка, але я не можу не написати вам про побачене та почуте на конференції.

Бо мій Сашка сьогодні засинатиме під мої погладжування по його волоссю і нескінченним пошепки про те, як я його люблю. А ось цей Сашко, можливо, ніколи не побачить своєї матері. Як і 16221 українських дітей, незаконно депортованих до Росії. Дивіться це нестерпно важке відео та поширіть. Світ має знати, як виглядає геноцид», - сказала Марія.

На відео, яке опублікувала Маша Єфросиніна, зібрали історії українських дітей, яких удалося повернути після того, як їх незаконно вивезли на територію Росії.

Нагадаємо, раніше Марія показала вкрай тяжке відео про українських дітей, які втратили своїх батьків через росіян. Воно змусило плакати навіть сухих та непробивних правознавців, які були присутні у залі конференції United for Justice.

На відео опублікували історії українських дітей, яких удалося повернути після того, як їх незаконно вивезли на територію Росії.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.