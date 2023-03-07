Так, в этот раз Мария Ефросинина представила кадры, которые должен видеть каждый. Также артиска выразила свое мнение в Стори, ведь не могла оставаться в стороне.

«У меня есть полтора дня между рабочими командировками, чтобы отдохнуть и нацеловать своего Сашку, но я не могу не написать вам об увиденном и услышанном на конференции.

Ибо мой Сашка сегодня будет засыпать под мои поглаживания по его волосам и бесконечным шепотом о том, как я его люблю. А вот этот Саша возможно никогда не увидит свою мать. Как и 16 221 украинских детей, незаконно депортированных в россию. Смотрите это нестерпимо тяжелое видео и распространите. Мир должен знать, как выглядит геноцид», - высказалась Мария.

На видео, которое опубликовала Маша Ефросинина, собрали истории украинских детей, которых удалось вернуть после того, как их незаконно вывезли на территорию россии.

Напомним, ранее Мария показала крайне тяжелое видео об украинских детях, которые потеряли своих родителей из-за россиян. Оно заставило плакать даже сухих и непробиваемых правоведов, присутствовавших в зале конференции United for Justice.

На видео опубликовали истории украинских детей, которых удалось вернуть после того, как их незаконно вывезли на территорию россии.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.