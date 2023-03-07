Так, в этот раз Мария Ефросинина представила кадры, которые должен видеть каждый. Также артиска выразила свое мнение в Стори, ведь не могла оставаться в стороне.
«У меня есть полтора дня между рабочими командировками, чтобы отдохнуть и нацеловать своего Сашку, но я не могу не написать вам об увиденном и услышанном на конференции.
Ибо мой Сашка сегодня будет засыпать под мои поглаживания по его волосам и бесконечным шепотом о том, как я его люблю. А вот этот Саша возможно никогда не увидит свою мать. Как и 16 221 украинских детей, незаконно депортированных в россию. Смотрите это нестерпимо тяжелое видео и распространите. Мир должен знать, как выглядит геноцид», - высказалась Мария.
На видео, которое опубликовала Маша Ефросинина, собрали истории украинских детей, которых удалось вернуть после того, как их незаконно вывезли на территорию россии.
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Напомним, ранее Мария показала крайне тяжелое видео об украинских детях, которые потеряли своих родителей из-за россиян. Оно заставило плакать даже сухих и непробиваемых правоведов, присутствовавших в зале конференции United for Justice.
На видео опубликовали истории украинских детей, которых удалось вернуть после того, как их незаконно вывезли на территорию россии.
Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.
Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.
Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.