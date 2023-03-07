Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до Америки, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав кумедне фото, а у підписі до нього висловився про українських жінок.

Мабуть, свою посаду Саша присвятив до свята, що наближається 8 березня, навколо якого зараз багато дискусій. На новій фотографії комік зображений на прогулянці у цікавій локації. На ньому тепла чорна куртка, а в руках він тримає величезну кімнатну рослину червоного кольору.

У підписі до публікації Еллерт написав: "Короче, вродливих американок не існує! Черлідерш нема, блонд офіціанток з декольте та кавою теж, жодної рятувальниці я не бачив… Памела Андерсон? Nope. Може десь ховають їх, не знаю. Знаю інше. Вкотре переконався. І це константа. Жіночки, україночки, ви просто 🤤 Кожна! І як би ви мене не поливали, все одно ви неповторні".

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