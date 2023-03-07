Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился своим выездом в Америку, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное фото, а в подписи к нему высказался об украинских женщинах.

Видимо, свой пост Саша посвятил к приближающемуся празднику 8 марта, вокруг которого сейчас много дискуссий. На новой фотографии комик запечатлен на прогулке в интересной локации. На нем теплая черная куртка, а в руках он держит огромное комнатное растение красного цвета.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Короче, красивых американок нет! Черлидерш нет, блонд официанток с декольте и кофе тоже, никакой спасительницы я не видел… Памела Андерсон? Nope. Может где хоронят их, не знаю. Знаю другое. Еще раз убедился. И это константа. Женщины, украиночки, вы просто 🤤 Каждая! И как бы вы меня ни поливали, все равно вы неповторимы".

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