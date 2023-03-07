Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, часто радует своих поклонников яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательное семейное фото и поделился неожиданной новостью.
Как видно, на новой фотографии Сергей запечатлен вместе с женой Снежаной и самым младшим ребенком Єлисеєм. Они все дружно умостились рядом, а малыш сидит на руках у папы, который с книжкой в руках, тем временем мама держит милую игрушку.
В подписи к публикации Бабкин рассказал, что его и Снежану пригласили стать членами жюри конкурса по написанию сказок. По словам музыканта, к нему обратился известный бренд с таким предложением, и они решили согласиться.
"Пишите сказки, и лучшие сказочники получат поощрение: 3D-ручки, наборы для творчества и напитки. А главного победителя ждет крутой супертонкий ноутбук с яблоком на логотипе! Условия конкурса достаточно просты: напишите собственную сказку на любую тему, отправьте ее на рассмотрение жюри, подпишитесь на страницу в Instagram и ждите результатов! Сказки принимаются с 6 марта по 6 апреля 2023 года включительно", - рассказал Бабкин.
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Поклонники тут же принялись комментирвоать новую публикацию артиста:
"А что будет с написанными сказками? Их напечатают, самые лучшие?".
"Молодцы, харьковчане, и город родной".
"Привет, земляк. Мирного неба вам над головой".
"Красивые".
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