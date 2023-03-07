Як відомо, на відео, поширеному в мережі, російські військові розстріляли беззбройного бранця українського воїна за слова "Слава Україні!" Президент України, генеральний прокурор, керівник ВП, голова МЗС та омбудсмен, а також відомі артисти відреагували на побачене.

Водночас хештег #Слава_Україні став світовим трендом Twitter №1. Сотні тисяч повідомлень та постів з'явилися у соціальній мережі за короткий час. Ектор Хіменес-Браво висловив своє обурення, супроводивши пост картинкою з відповіддю герою.

"Мені ні, що вам сказати ..." - емоційно заявив Ектор.

У мережі підтримали обурення артиста, висловивши свою думку:

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«Стає трохи легше, якщо слова люті чи скорботи підкріпити міцним донатом. Перевірено на собі. Вибирайте тих, кому ви довіряєте, та наближайте нашу Перемогу!;

А що говорити, чи знищувати цю падаль фізично, чи донатити на ЗСУ. Інакше ми з цього лайна не вигрібаємо. Героям слава!; Слава герою! Слава всім захисникам! Слава Україні;

Ектрорі, те саме. Ще й побачила те відео, а тепер усе перед очима стоїть. Герой Слава! Слава всім Героям!».

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповідає у мережі корисну інформацію для українців.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.